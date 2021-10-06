Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 20 yıldır MHK gidiyor ama bazı şeyler değişmiyor

Süper Lig'de yapılan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği toplantı yaptı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Hakem kararlarıyla alakalı kulüplerimizin çok ciddi sıkıntıları var." diyen Ağaoğlu, "20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Toplantının ardından başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hakem kararlarıyla alakalı kulüplerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Bununla alakalı yol haritası, önlemler ve yapısal değişiklikleri belirledik.

Sorunlar belli. Sıkıntılar belli. Alınacak kararlar belli. Yol haritamızı belirleyeceğiz. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşme gerçekleştireceğiz. MHK'nin yapısında diğer liglerle de uyumlu olması lazım. Atamalar neye göre yapılıyor? Gözlemciler neye göre atanıyor?

Kulüpler Birliği'nin MHK yapısıyla ilgili olarak uzun süredir 6-7 ayı aşkındır yaptığı bir çalışma var. Son zamanlarda da kamuoyunun malumu olduğu üzere hakem kararlarıyla alakalı olarak çok ciddi sıkıntılar var.

Şunu iddia ediyorsunuz, 6 büyük ligden biriyiz diyorsanız, tüm yapılar bunlarla uyumlu olmalı. Kurulların yapısı genel kurulda değişti. Kulüpler Birliği'nin de bu konuda çalıştı. MHK'nin yapısı da diğer liglerle uyumlu olmalı.

20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor.



"BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"



"İçerideki görüşmenin detayını şu an itibarıyla mümkün değil. TFF başkanıyla görüşülecek. Kararlıyız. Bu sistemin değişmesi ve malum olan, bilinen sorunların ve sıkıntıların ortadan kaldırılması. Ana hatlarıyla bu. TFF Başkanıyla yapacağımız görüşmeden sonra, başkan da uygun görürse kamuoyuyla paylaşırız."

"KULÜP BAŞKANLARIMIZIN HEPSİ AYNI GÖRÜŞTE"



"Türk futbolunun yapıtaşı kulüplerdir. Endüstrinin en önemli aktörü de kulüplerdir. Kulüplerin ortak aldığı bir karar endüstrinin yararınadır. Yönetim kurulu toplantısı yaptık. Bu toplantındaki kulüp başkanlarımızın hepsi aynı görüşte. Geçen hafta içerisinde yapmış olduğumuz geniş kapsamlı toplantıda da gündeme gelmişti. Oybirliğiyle görüş beyan edilen, aynı düşüncenin paylaşıldığı bir ortam vardı. Birlik halinde hareket etmeden bunları söylemeniz mümkün değil."



"KULÜPLER İLK KEZ BU KADAR NET"



"Bir kulübün aleyhine hata olduğu zaman, canı yanan kulüp başkanı, yöneticisi görüşüyor. Sonra sportmenliğe aykırı hareket, 30 gün hak mahrumiyeti, 100 bin 200 bin lira para cezası. Belki de sistem bundan besleniyordu. O hafta konuşuyordunuz, ertesi hafta unutuluyordu. Anadolu kulüplerinin canı, büyük kulüplerden daha fazla yanıyordu. 1., 2. ve 3. Liglerin kulüpleriyle de istişare ediyoruz. Görüş alıyoruz. Onları da TFF'ye taşıyoruz. Alt liglere gidince medya gücü olan kulübün serzenişi basına yansıyor ama iki Anadolu kulübü arasında oynanan ve çok ciddi hatalar yapılan maçlara gündeme yansımıyor. 1 gol, 2 golle kaderleri değişiyor. Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim ama kulüplerin ilk kez bu kadar güçlü ve birlikte kronik sorunların çözümü için hareket ettiğini mutlulukla görüyorum."



"Sadece MHK'nin yapısı değişecek, MHK değişince problemler ortadan kalkacak demedim. 20 yıl içerisinde 15-20 MHK değişti de ne değişti? 7-8 TFF Başkanı değişti de ne değişti? Bunların olduğu yerde aynı hataları yapan ve hala sürekliliği olan bir takım sıkıntılar varsa önce sıkıntıların üzerine gidilecek. O sıkıntıların nereden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Federasyon da çok iyi biliyoruz. Federasyon ve kulüp başkanları değişirken sabit olan isimlere bakalım. Oluyor, bitiyor, siz gideceksiniz, biz buradayız diyor."

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