02 Ekim 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Kayserispor - Trabzonspor | CANLI

Kayserispor - Trabzonspor | CANLI
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Kayserispor-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Kayserispor-Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

📺 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Gervinho, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Kayserispor - Trabzonspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

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