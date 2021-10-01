01 Ekim 2021, Cuma

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Antalyaspor-Adana Demirspor | İlk 11'ler belli oldu

Antalyaspor-A. Demirspor | İlk 11’ler belli oldu
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Antalyaspor'la Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Poli, Wright, Milosevic, Ribeiro, Crivelli

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Bjarnason, Stambouli, Sinan Kurt, Yunus Akgün, Vargas, Balotelli

ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Adana Demirspor maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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