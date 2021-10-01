01 Ekim 2021, Cuma

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük-Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu

Karagümrük-Başakşehir | İlk 11’ler belli oldu
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

F. KARAGÜMRÜK-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Başakşehir maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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