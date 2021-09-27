27 Eylül 2021, Pazartesi
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Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın son gününde Kasımpaşa ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa - Konyaspor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de 7. haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi ev sahibi takım, topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor. Konuk ekipse topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Konyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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