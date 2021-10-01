Antalyaspor 1-2 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u Balotelli ve Vargas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'in 8. haftasındaki Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Adana Demirspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Konuk takım, rakibini 42. dakikada Mario Balotelli ve 79. dakikada Matias Vargas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin 59. dakikada Bünyamin Balcı ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
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