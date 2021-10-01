01 Ekim 2021, Cuma

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Süper Lig

Karagümrük - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Başakşehir maçı 1 Ekim Cuma günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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