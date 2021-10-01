Fatih Karagümrük 3-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük 2 maç sonra kazandı!

Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 2 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 19. ve 30. dakikalarda Andre Bertolacci ve 37'de Jure Balkovec kaydetti. Başakşehir'in tek golü ise 84. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 14 puana yükseldi. Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük, Altay deplasmanında sahneye çıkacak. Başakşehir ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

19'uncu dakikada Pesic'in ara pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Bertolacci'nin vuruşunda, Duarte'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Ahmed Musa'nın yerden ortasında topla buluşan Bertolacci'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın sağından ağlara gitti: 2-0.

37'nci dakikada Biglia'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Balkovec, kaleci Volkan Babacak ile karşı karşıya kaldı. Balkovec'in vuruşunda topu filelerle gitti: 3-0.

84'üncü dakikada Berkay Özcan'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Atabey Çiçek, pasını Aleksic'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara buluştu: 3-1.

Mücadele 3-1 VavaCars Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

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