Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başlıyor! İşte program

Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesinin ardından İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Trabzonspor da onu takip ediyor. İşte şampiyonluk oranları ve favori takım... | Son dakika spor haberleri