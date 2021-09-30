Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 8. haftada görev alacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 8. haftada görev alacak hakemler açıklandı.
CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
CUMARTESİ
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
PAZAR
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK-Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...