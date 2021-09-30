30 Eylül 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 8. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 8. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

CUMARTESİ

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor: Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK-Altay: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ali Palabıyık

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