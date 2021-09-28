Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Süper Lig'de 7. haftanın sona ermesinin ardından İddaa Risk Yönetimi de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe liderlik koltuğunda otururken, Trabzonspor da onu takip ediyor. İşte şampiyonluk oranları ve favori takım... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 7. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...
GİRESUNSPOR: 3000.00
ÇAYKUR RİZESPOR: 3000.00
YENİ MALATYASPOR: 1500.00
KASIMPAŞA: 1500.00
GÖZTEPE: 1000.00
KAYSERİSPOR: 500.00
GAZİANTEP FK: 500.00
ANTALYASPOR: 500.00
BAŞAKŞEHİR: 200.00
ADANA DEMİRSPOR: 200.00
SİVASSPOR: 150.00
KONYASPOR: 150.00
FATİH KARAGÜMRÜK: 100.00
HATAYSPOR: 75.00
ALTAY: 50.00
ALANYASPOR: 40.00
GALATASARAY: 4.30
TRABZONSPOR: 3.70
FENERBAHÇE: 2.85
BEŞİKTAŞ: 2.85
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