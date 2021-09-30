30 Eylül 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Sumudica geri dönüyor! Süper Lig'den 2 takım...

Sumudica geri dönüyor! Süper Lig’den 2 takım...
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

Süper Lig'de çalıştığı dönemde adından söz ettiren isim olan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Türkiye'den iki takımla görüştüğü açıkladı. Sumudica, "Türkiye'den iki kulüple görüşüyorum ancak ne olacağını görmek için haftanın bitmesini bekleyeceğim. Net bir stratejisi ve birlikte çalışacağımız bir projesi olmayan bir kulübe gitmeyeceğim. Geleceğimi bu kriterler belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Son olarak Cluj'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Türkiye'den iki takımla görüşmeler yaptığını açıkladı.

Türkiye'deki kulüplerin projesini incelediğini kaydeden Sumudica, "Türkiye'den iki kulüple görüşüyorum ancak ne olacağını görmek için haftanın bitmesini bekleyeceğim. Net bir stratejisi ve birlikte çalışacağımız bir projesi olmayan bir kulübe gitmeyeceğim. Geleceğimi bu kriterler belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Al Ahli'nin de ilgisi olduğunu söyleyen teknik adam, "Geçen hafta menajerim Al Ahli'ye gidip gitmeyeceğimi sordu. Olabileceğini, Suudi Arabistan'ı sevdiğimi söyledim. Resmi teklif gelirse olabilir." dedi.

Marius Sumudica, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor takımlarında teknik direktörlük yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Süper Lig AŞ kuruluyor Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Süper Lig AŞ kuruluyor
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 8. hafta heyecanı başlıyor! İşte program Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor! İşte program
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör