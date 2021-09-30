30 Eylül 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Türkiye'deki kulüplerin projesini incelediğini kaydeden Sumudica, "Türkiye'den iki kulüple görüşüyorum ancak ne olacağını görmek için haftanın bitmesini bekleyeceğim. Net bir stratejisi ve birlikte çalışacağımız bir projesi olmayan bir kulübe gitmeyeceğim. Geleceğimi bu kriterler belirleyecek." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Al Ahli'nin de ilgisi olduğunu söyleyen teknik adam, "Geçen hafta menajerim Al Ahli'ye gidip gitmeyeceğimi sordu. Olabileceğini, Suudi Arabistan'ı sevdiğimi söyledim. Resmi teklif gelirse olabilir." dedi.
Marius Sumudica, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor takımlarında teknik direktörlük yaptı.
Sumudica geri dönüyor! Süper Lig'den 2 takım...
Süper Lig'de çalıştığı dönemde adından söz ettiren isim olan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Türkiye'den iki takımla görüştüğü açıkladı. Sumudica, "Türkiye'den iki kulüple görüşüyorum ancak ne olacağını görmek için haftanın bitmesini bekleyeceğim. Net bir stratejisi ve birlikte çalışacağımız bir projesi olmayan bir kulübe gitmeyeceğim. Geleceğimi bu kriterler belirleyecek." ifadelerini kullandı.
Son olarak Cluj'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Türkiye'den iki takımla görüşmeler yaptığını açıkladı.
Türkiye'deki kulüplerin projesini incelediğini kaydeden Sumudica, "Türkiye'den iki kulüple görüşüyorum ancak ne olacağını görmek için haftanın bitmesini bekleyeceğim. Net bir stratejisi ve birlikte çalışacağımız bir projesi olmayan bir kulübe gitmeyeceğim. Geleceğimi bu kriterler belirleyecek." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Al Ahli'nin de ilgisi olduğunu söyleyen teknik adam, "Geçen hafta menajerim Al Ahli'ye gidip gitmeyeceğimi sordu. Olabileceğini, Suudi Arabistan'ı sevdiğimi söyledim. Resmi teklif gelirse olabilir." dedi.
Marius Sumudica, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor takımlarında teknik direktörlük yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...