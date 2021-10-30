Konyaspor - Fenerbahçe | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Konyaspor ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor.
Günün son maçında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, henüz sahasında mağlubiyet yaşamayan Konyaspor'a konuk oluyor.
Son iki maçını kaybeden Fenerbahçe'de hedef Konyaspor'u mağlup edip kötü gidişe son vermek. Ev sahibi ise Fenerbahçe karşısında da serisini sürdürmek istiyor.
KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Serdar Gürler, Endri Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia.
MESUT ÖZİL KADRODA YOK!
Fenerbahçe'de son zamanlarda ilk 11'de başlamamasıyla ilgili tartışmalara neden olan Mesut Özil, sarı lacivertlilerin Konya deplasmanında yer almadı. Yıldız futbolcunun, sakatlık nedeniyle kadroda olmadığı belirtildi.
VALENCIA 11'DE DÖNDÜ!
Fenerbahçe'de son oynanan Alanyaspor maçına yedek başlayan Enner Valencia, ilk 11'deki yerine döndü. Ekvadorlu yıldız, sarı lacivertlilerin skora en fazla katkı yapan ismi konumunda.
KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
👤 KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
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