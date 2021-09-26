26 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Giresunspor - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Kayserispor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Perez, Douglas, Aziz, Pelupessy, Traore, Diabate, Serginho, Flavio, Balde

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Gökhan, Thiam

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