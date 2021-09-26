Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, Kayserispor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Kayserispor maçı 26 Eylül Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Perez, Douglas, Aziz, Pelupessy, Traore, Diabate, Serginho, Flavio, Balde

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Gökhan, Thiam

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