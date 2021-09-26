26 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Giresunspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Giresunspor-Kayserispor | İlk 11’ler belli oldu
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında geride kalan 6 maçta sadece 1 puan toplayabilen Giresunspor, sahasında 10 puanlı Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara.

Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Onur Bulut, Thiam.

GİRESUNSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 13:30'da başlayacak Giresunspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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