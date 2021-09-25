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Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Demirspor farka koştu! Balotelli...

Adana Demirspor farka koştu!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi Adana temsilcisi Yunus Akgün, Steven Caulker (k.k), Mario Balotelli ve Assombalonga'nın (p) golleriyle 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 'Mavi Şimşekler' 4-0 kazandı.

A. Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Yunus Akgün, 65'te Steven Caulker (k.k), 78. dakikada Mario Balotelli ve 85'te Assombalonga (p) kaydetti.

BALOTELLI'NİN 2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

İtalyan santrforun maç içerisinde attığı 2 gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 9 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Altay'ı konuk edecek.

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