Adana Demirspor 4-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Demirspor farka koştu! Balotelli...
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi Adana temsilcisi Yunus Akgün, Steven Caulker (k.k), Mario Balotelli ve Assombalonga'nın (p) golleriyle 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 'Mavi Şimşekler' 4-0 kazandı.
A. Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Yunus Akgün, 65'te Steven Caulker (k.k), 78. dakikada Mario Balotelli ve 85'te Assombalonga (p) kaydetti.
BALOTELLI'NİN 2 GOLÜ İPTAL EDİLDİ!
İtalyan santrforun maç içerisinde attığı 2 gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 9 puana yükselirken, Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Altay'ı konuk edecek.
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