Sivasspor - Karagümrük | İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İki takımdan ilk 11'i belli oldu.
SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ:
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Hakan, Fayçal, Felix, Pedro, Gradel, Kayode
Karagümrük: Viviano, Caner, Benatia, Zukanovic, Adnan, Burak, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.
SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta alan Yiğido, seri yakalamak istiyor. Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maçta da sürdürmeyi hedefliyor. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Demir Grup Sivasspor, hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.
6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Vavacars Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımak istiyor.
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