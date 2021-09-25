Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım (Antalya - Yeni Malatya maçı canlı izle)
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde 6 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, deplasmanda 5 puanda olan Antalyaspor'a konuk oluyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı anlatımı ise aspor.com.tr adresinde...
ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Gökdeniz, Amilton, Fredy, Wright.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Tetteh, Adem Büyük.
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