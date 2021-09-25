Adana Demirspor-Gaziantep FK | İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, İbrahim, Merkel, El Messaoudi, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet Demir.

ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı 25 Eylül Cumartesi günü 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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