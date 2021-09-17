Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ