Adana Demirspor Gaziantep canlı izle (Adana Demirspor-Gaziantep FK canlı anlatım)
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR-GAZİANTEP FK İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, İbrahim, Merkel, El Messaoudi, Recep, Figueiredo, Sagal, Muhammet Demir.
ADANA DEMİRSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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