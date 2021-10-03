Fenerbahçe-Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mergim Berisha, Serdar Dursun.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut





33. RANDEVU

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı lacivertli ekibin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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