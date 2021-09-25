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Sivasspor - Karagümrük maçı | CANLI

Sivasspor - Karagümrük maçı | CANLI
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Sivasspor-Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Karagümrük maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LERİ:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Hakan, Fayçal, Felix, Pedro, Gradel, Kayode

Karagümrük: Viviano, Caner, Benatia, Zukanovic, Adnan, Burak, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.





SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Karagümrük maçı beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

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