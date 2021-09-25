25 Eylül 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor 1-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Antalyaspor 3 maç sonra kazandı!

Antalyaspor 3 maç sonra kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Antalya temsilcisi mücadeleyi 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Güray Vural kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Antalyaspor 3 maç aradan sonra kazandı ve 8 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 6 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor Adana Demirspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Hatayspor'u konuk edecek.

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