Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu. İddaa risk yönetimi Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 6. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki hangi takıma ne kadar oran verildi? Şampiyonluğun en büyük adayı kim? İşte yanıtı...