24 Eylül 2021, Cuma

SÜPER LİG

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu

7. hafta hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı. Geride kalan 6 haftanın ardından 14'er puan toplayan Beşiktaş ve Trabzonspor zirveyi paylaştı. İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler...

Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

26 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan

27 Eylül Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.

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