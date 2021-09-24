SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Süper Lig'de 7. hafta hakemleri belli oldu
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı. Geride kalan 6 haftanın ardından 14'er puan toplayan Beşiktaş ve Trabzonspor zirveyi paylaştı. İşte karşılaşmaları yönetecek hakemler...
Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarın, 26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
26 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Ali Şansalan
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Bu akşam Altay ile Beşiktaş arasında yapılacak maçı Fırat Aydınus'un yöneteceği daha önce duyurulmuştu.
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