Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 'erken gol' haftası! Gaziantep FK, Trabzonspor ve Fenerbahçe...
Süper Lig'in 6. haftası büyük çekişmeye sahne oldu. Ligin zirve adaylarından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada gözler Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye çevrilmişti. Gaziantep FK'nın Başakşehir karşısında 9. saniyede Muhammet Demir ile kaydettiği gol, 'Süper Lig'in en erken golü' olarak kayıtlara geçti. Trabzonspor ve Fenerbahçe de henüz mücadelelerinin ilk dakikasında bulduğu gollerle öne geçti. İşte o yaşananlar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 6. haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada gözler Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye çevrilmişti.
Gaziantep FK'nın Başakşehir karşısında 9. saniyede Muhammet Demir ile bulduğu gol, 'Süper Lig'in en erken golü' olarak tarihe geçerken Trabnzonspor ve Fenerbahçe de henüz maçın ilk dakikasında öne geçti.
20 maçlık deplasmanda yenilmezlik serisini 21'e çıkartan ve bu anlamda rekor kıran Trabzonspor, Konyaspor karşısında henüz 1. dakikada Cornelius'un attığı golle öne geçmişti.
Sivasspor ve Başakşehir maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çeken Fenerbahçe de Giresunspor maçına hızlı başladı. Sarı lacivertliler Diego Rossi'nin asistiyle 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle üstünlüğü yakaladı.
Tarihe geçen haftada Gaziantep FK, Trabzonspor ve Fenerbahçe, henüz maçın başına öne geçmiş oldu.
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