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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi! "3 hafta sonunda..."

Özdemir’den seyirci müjdesi! 3 hafta sonunda...
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seyirci müjdesi veren Özdemir, "Maçlara giriş için çift aşı şartı getirdik. Önümüzdeki 3 hafta sonunda vakaların düştüğünü görürsek seyirci oranını yüzde 75’e çıkartabilriliiz. Belki de stadları full hale getiririz" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır" diyen Özdemir, "Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşı sistemini oturtmuşsak yüzde 75'e çıkarabiliriz. Belki stadları full hale getirebiliriz. Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır" ifadesini kullandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, mifafir takımın seyircilerinin stada alınmayacağı da sözlerine ekledi.

LOCALAR TAM KAPASİTE OLACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şu anda stat kapasitesinin pyüzde 50'si kadar taraftar alıyoruz. Localarda ise bu oran yüzde yüz olacak" ifadesini kullandı.

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