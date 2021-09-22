Kayserispor Galatasaray maçı canlı izle (Kayserispor Galatasaray canlı anlatım)

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 3 maçtır kazanamazken, bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Rotasyonlu kadroyla sahneye çıkan Cimbom, Kayserispor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibini taraftarlarının önünde yenmek istiyor. Kayserispor-Galatasaray maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

KAYSERİSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Gustavo, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

BERKAN, CICALDAU VE HALİL DERVİŞOĞLU YOK

Son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini alabilen Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. Bu nedenle sarı-kırmızılılar Kayseri maçına büyük önem verirken teknik direktör Fatih Terim bugün takımda önemli değişikler yapacak. Tecrübeli hoca, takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu maç kadrosuna almadı.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, Kayserispor karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey, Kayseri ile oynanacak mücadelede yer alamayacak. Ayrıca sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz da kadroya dahil edilmedi.

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