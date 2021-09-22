Gaziantep FK Başakşehir maçı canlı anlatım (Gaziantep FK - Başakşehir maçı canlı izle)
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Geride kalan 5 maçta 5 puan toplayan Gaziantep FK, puanını 8'e yükseltmek istiyor. Öte yandan Başakşehir ise son olarak 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından bu maçtan da iyi bir sonuç çıkararak çıkışa geçmenin peşinde. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan Gaziantep FK - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Merkel, Recep Niyaz, Sagal, Muhammet Demir.
Başakşehir: Volkan, Şener, Epureanu, Lucas Lima, Ponck, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Zulj, Visca, Okaka, Guldbrandsen.
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