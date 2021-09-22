Göztepe - Hatayspor maçı CANLI
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İzmir ekibi 5 puanda bulunurken, Hatayspor 10 puanda yer alıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig 'in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE-HATAYSPOR MAÇI 11'LER:
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Cherif.
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Isaac, Ruben, Saba, Ayoub, Adama, Diouf.
İSTATİSTİKLER:
Hatayspor'u konuk ettiği altı lig maçının beşini kazanan Göztepe (1M), sadece Süper Lig'deki tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı (geçen sezon 0-1).
Göztepe'ye rakip olduğu son altı lig maçının ikisini kazanan Hatayaspor (1B 3M), bu galibiyetleri kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada aldı (Mayıs 2014'te 2-0 & Aralık 2020'de 1-0).
Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Göztepe (1B 4M), tek galibiyetini son karşılaşmada Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup ederek aldı.
Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanan Hatayspor, en üst ligdeki en uzun serisini yakaladı. Hatay ekibi, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 karşılaşmada almıştı (4B 5M).
Süper Lig'de 13 maçtır kalesini gole kapatamayan Göztepe, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. İzmir ekibi, daha uzun bir seriyi en son Mart-Eylül 2002 arasında yaşadı (14 maç).
Deplasmanda oynadığı son dokuz Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada Rizespor'u 2-0 mağlup ederek alan Hatayspor (4B 4M), Şubat 2021'den bu yana üst üste iki dış saha maçı kazanamıyor.
Göztepe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı altı gol altı farklı oyuncudan geldi (Arslanagic, Halil, Beykan, Ndiaye, Tijanic ve Soner).
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