Göztepe 0 - 2 Hatayspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleye sahne olan maçı Hatayspor Mame Diouf'un golleriyle 2-0 kazandı. İzmir temsilcisinde Beykan Şimşe 76. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Göztepe ile Hatayspor Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Hatayspor'a galibiyeti getiren goller deneyimli hücum oyuncusu Mame Diouf'tan geldi.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI!
Göztepe'de Beykan Şimşek 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 13'e yükseltti. Göztepe ise 5 puanda kaldı. 7. haftada Hatayspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Göztepe ise deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.
SERİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Göztepe'yi mağlup eden Hatayspor, Süper Lig'deki seri galibiyetlerini sürdürdü. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, galibiyet serisini 4 maça çıkararak üst sıralara tırmandı.
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