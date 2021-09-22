Gaziantep FK 1 - 0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Saat 17.00'de başlayan maçta Gaziantep FK ile Başakşehir Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadelenin henüz 10. saniyesine girilirken, Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir topu Başakşehir ağlarına gönderdi.

Bu gol aynı zamanda lig tarihinin en erken golü oldu.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı maçta başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, zorlu rakibi Başakşehir'i 1-0 ile geçerek 8 puana yükseldi.

İstanbul temsilcisi ise 3 puanda kaldı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ