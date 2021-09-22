22 Eylül 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Gaziantep FK 1 - 0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep tarihi golle kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir’i konuk etti. Mücadele Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynandı. Zorlu karşılaşmanın henüz 10. saniyesine girilirken, Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda lig tarihinin en erken golü oldu. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK, Başakşehir'i 1-0 ile geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Saat 17.00'de başlayan maçta Gaziantep FK ile Başakşehir Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadelenin henüz 10. saniyesine girilirken, Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir topu Başakşehir ağlarına gönderdi.

Bu gol aynı zamanda lig tarihinin en erken golü oldu.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı maçta başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, zorlu rakibi Başakşehir'i 1-0 ile geçerek 8 puana yükseldi.

İstanbul temsilcisi ise 3 puanda kaldı.

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Başakşehir maçında Muhammet Demir Süper Lig tarihinin en hızlı golünü kaydetti!

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