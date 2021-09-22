Gaziantep FK 1 - 0 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir’i konuk etti. Mücadele Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynandı. Zorlu karşılaşmanın henüz 10. saniyesine girilirken, Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda lig tarihinin en erken golü oldu. Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Gaziantep FK, Başakşehir'i 1-0 ile geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'de 6. hafta heyecanı oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Saat 17.00'de başlayan maçta Gaziantep FK ile Başakşehir Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Zorlu mücadelenin henüz 10. saniyesine girilirken, Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir topu Başakşehir ağlarına gönderdi.
Bu gol aynı zamanda lig tarihinin en erken golü oldu.
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda karşılıklı atakların yaşandığı maçta başka gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Gaziantep FK, zorlu rakibi Başakşehir'i 1-0 ile geçerek 8 puana yükseldi.
İstanbul temsilcisi ise 3 puanda kaldı.
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