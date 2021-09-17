Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - GÖZTEPE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Göztepe maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
ALTAY - GÖZTEPE MAÇNIN HAKEMİ KİM?
Altay ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi, İzmir bölgesinin deneyimli hakemi Halil Umut Meler yönetecek. İzmir derbisinde Erkan Özdamar VAR hakemi olacak.
TARAFTARLARDAN DERBİ MORALİ
Göztepe'yi derbi öncesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren çok sayıda taraftar, Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımlarına tezahüratta bulundu. Meşale ve pankartlarla çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, derbi öncesinde takımlarına moral verdi. Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası