17 Eylül 2021, Cuma

SÜPER LİG

Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Altay - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Altay ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'de heyecan sürüyor. 5. hafta maçında Altay ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Göztepe maçı 17 Eylül Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - GÖZTEPE MAÇNIN HAKEMİ KİM?

Altay ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi, İzmir bölgesinin deneyimli hakemi Halil Umut Meler yönetecek. İzmir derbisinde Erkan Özdamar VAR hakemi olacak.

TARAFTARLARDAN DERBİ MORALİ

Göztepe'yi derbi öncesinde taraftarları yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren çok sayıda taraftar, Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımlarına tezahüratta bulundu. Meşale ve pankartlarla çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, derbi öncesinde takımlarına moral verdi. Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacağı Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

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