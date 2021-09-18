Adana Demirspor Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekip ligde 2 puanla 17. sırada yer alırken konuk takım ise rakibinin bir basamak altında 18. sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor... İlk 4 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor, bir puanı bulunan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesi Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Bolasie kafilede yer alırken futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
ADANA DEMİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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