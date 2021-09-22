Son dakika spor haberi: Gaziantep FK - Başakşehir maçında Muhammet Demir Süper Lig tarihinin en hızlı golünü kaydetti!

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele şok bir golle başladı. Maçın henüz 10. saniyesine girilirken, Gaziantep FK futbolcusu Muhammet Demir topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda lig tarihinin en erken golü oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadele şok bir golle başladı. Karşılaşmanın henüz 10. saniyesinde Gaziantep ekibinin formasını giyen Muhammet Demir topu ağlara gönderdi. Bu gol aynı zamanda Süper Lig tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Muhammet Demir'in rekoru kırdığı gol ise 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor - Denizlispor maçında Darryl Bevon Roberts'ın 12. saniyede attığı gol olarak kayıtlara geçti.

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