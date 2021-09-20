SON DAKİKA: Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın öne çıkan karşılaşmaları olan Beşiktaş - Adana Demirspor maçını Ali Palabıyık, Kayserispor - Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Konyaspor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler, Fenerbahçe - Giresunspor maçınıysa Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı

17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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