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SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Favori takım...
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 Giriş Tarihi: 20.09.2021

Süper Lig'de 5. haftanın sonuna gelinirken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki rekabet de alev aldı. 4 büyüklerden Beşiktaş ve Trabzonspor haftayı 3 puanla kapatırken, Fenerbahçe ve Galatasaray ise sürpriz yenilgiler aldı. Karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 5. haftanın sonuna gelinirken şampiyonluk yarışında da nefes kesen maçlar oynandı. Hafta içi Avrupa'da oldukça zorlu mücadeleler oynayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında sadece Beşiktaş 3 puana uzanan taraf oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray ise rakiplerine mağlup olarak büyük bir yara aldı. Öte yandan Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı kaptı.

İddaa risk yönetimi, 5. hafta maçları sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 2.70

Fenerbahçe: 3.05

Trabzonspor: 3.50

Galatasaray: 4.00

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