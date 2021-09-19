Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. 7'şer puanı bulunan iki takımda haftayı kayıpsız kapatmanın hesabını yapıyor.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den üzerinden canlı yayınlanacak.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

İlk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil beyazlılar, 10 puan toplamayı başardı.

İŞTE HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Hatayspor ile Kayserispor'un geçen sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçı da deplasman ekipleri kazanırken; Kayseri temsilcisi, bu statta oynanan karşılaşmadan üç gollü galibiyetle ayrılmıştı (Mart 2021'de 3-1).

Hatayspor ile Kayserispor arasında oynanan son sekiz lig maçında toplam yedi kırmızı kart çıktı (Hatayspor 3-4 Kayserispor) ve eksik kalan takımlar son dört karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Hatayspor, lig tarihinde ilk kez üst üste üç galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Kayserispor, üst üste üç galibiyeti en son Haziran-Temmuz 2020 arasında aldı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın (4) ardından kalesine en az şut gelen takım Hatayspor (8). Hatay ekibi aynı zamanda şu ana kadar attığı dokuz golle, en golcü takım olan Trabzonspor'un (10) arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Kayserispor bu sezon Süper Lig'de 54 kez faule maruz kaldı. İlk dört haftada bu alanda daha yüksek sayıya sahip sadece iki ekip var: Çaykur Rizespor (64) & Beşiktaş (55).

Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü geçen hafta kaydeden Mame Biram Diouf (vs Çaykur Rizespor), 2020/21 sezonunda Hatayspor'un Kayserispor filelerine gönderdiği iki golden birinin sahibiydi.

Hatayspor'un geçen hafta oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında dokuz şut çeken Ayoub El Kaabi, bu sezon bir karşılaşmada en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.

Kayserispor formasıyla çıktığı iki Süper Lig maçında da gol katkısı sağlayan Mame Thiam (1 gol & 1 asist), üç maçlık seriyi en son Haziran 2020'de Kasımpaşa adına yakaladı (3 gol & 1 asist).

Son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, en son Nisan 2013'te Bursaspor'un başında çıktığı üst üste üç karşılaşmadan gole kapama yaparak galibiyetle ayrıldı.

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