Çaykur Rizespor - Altay maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftasında Rizespor, evinde Altay ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Rizespor, bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almanın peşinde. Öte yandan İzmir ekibi ise bu maçtan 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Rizespor - Altay maçı öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta mücadelesinde Rizespor ile Altay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han, Dabo, Alper Potuk, Phiri, Fabricio, Boldrin, Bolasie, Deniz Hümmet.

Altay: Lis, Naderi, Erhan, Murat Akça, Björkander, Cebrail, Zeki Yıldırım, Thaciano, Kappel, Thiam, Bamba.

RİZESPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayacak olan Rizespor - Altay maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

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