Hatayspor 2-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hatayspor geriden gelerek kazandı!

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste 3. kez kazandı.

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Hatayspor'la Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Diouf ve 71'de El Kaabi kaydetti. Kayserispor'un golü ise 4. dakikada Bernard Mensah'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 10 puana yükseldi. Kayserispor ise 3 maç aradan sonra mağlup oldu ve 7 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio'nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

4. dakikada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

24. dakikada Traore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

30, dakikada Riberio'nun ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü.

41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunu, kaleci Lung topu çıkardı.

52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Lobjanidze'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasında Diouf, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

71. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

85. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

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