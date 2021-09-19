Galatasaray 0-1 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray'a Alanya engeli! Bu sezonki ilk mağlubiyet

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alanyaspor Candeias'ın 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar bu mağlubiyetle birlikte bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Alanyaspor kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 8 puanda kaldı. Alanyaspor ise 9 puana yükseldi.

CİMBOM'UN LİGDEKİ İLK YENİLGİSİ!

Galatasaray bu mağlubiyetle birlikte ligde bu sezon ilk yenilgisini yaşadı. Geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar Giresunspor ve Hatayspor'u mağlup etmiş; Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kalmıştı.

MBAYE DIAGNE KADROYA ALINMADI

Senegalli santrfor Mbaye Diagne, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Fatih Terim'in son 2 resmi karşılaşmada karoda olmasına rağmen süre vermediği tecrübeli golcü, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunun dışında kaldı.

Diagne'nin dün sosyal medya hesabından yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımda kullandığı ifadeler spor kamuoyunda Terim'in oyuncu tercihlerine eleştiri olarak yorumlanmıştı.

ASSUNÇAO İLK KEZ KADRODA

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Gustavo Assunçao, ilk kez bir müsabakada kadroda yer aldı.

Yaz transfer döneminin son gününde Portekiz'in Famalicao takımından kiralanan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun adı ilk kez bir karşılaşmada kadroya yazıldı.

EMRE AKBABA VE BERKAN KUTLU ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu ile turuncu-yeşilli oyuncu Emre Akbaba, ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan Galatasaray'a gelen Berkan Kutlu ile Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbab, eski takımlarına karşı sahaya ilk 11'de çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu g��çlükle kornere çeldi.

38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti.

42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda, top az farkla kornere çıktı.

45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Davidson'un ceza sahası önünden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Cicaldau'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

63. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Milunovic'in altıpas önünde kafayla vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

65. dakikada Mustafa Muhammed'in soldan yerden ortaladığı topla ceza sahası içi hafif sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

72. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Emre Akbaba'nın kafayla vurduğu topu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

GOL! 87. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan atağa katılan Borja'nın ortaladığı topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Candeias, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen topu takip eden Candeias, altıpasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takım 1-0 kazandı.

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