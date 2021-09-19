Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Karadeniz ekibi, bu sonuçla Süper Lig'deki ilk puanını aldı.

Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile tüm hızıyla sürüyor.

Saat 13.00'te başlayan karşılaşmada Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Giresunspor Süper Lig'deki ilk puanını almış oldu. Ligin 6. haftasında Giresunspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ise sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

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