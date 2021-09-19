19 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Giresunspor 0-0 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresun ile Konya yenişemedi! Karadeniz ekibi ilk puanını aldı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Karadeniz ekibi, bu sonuçla Süper Lig'deki ilk puanını aldı.

Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile tüm hızıyla sürüyor.

Saat 13.00'te başlayan karşılaşmada Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Giresunspor Süper Lig'deki ilk puanını almış oldu. Ligin 6. haftasında Giresunspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ise sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Başakşehir - F.Bahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir - F.Bahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hatayspor - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kartal seriyi sürdürdü! İşte güncel puan durumu Kartal seriyi sürdürdü! İşte güncel puan durumu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör