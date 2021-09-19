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GALATASARAY

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

G.Saray’da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 77. dakikasında Kerem Aktürkoğlu sakatlığı sebeiyle yerini Ryan Babel'e bıraktı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor.

Mücadelenin 76. dakikasında kendisini yere bırakan Kerem Aktürkoğlu, oyuna devam edemedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.
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