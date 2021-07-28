28 Temmuz 2021, Çarşamba

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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu mali açıdan ibra edildi!

TFF mali açıdan ibra edildi!
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Toplantıda başkan Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetleri ibra edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ibra edildi.

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