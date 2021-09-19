Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgiler...
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında...
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM
Başakşehir-Fenerbahçe maçında Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
BAŞAKŞEHİR HENÜZ PUAN ALAMADI!
Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.
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