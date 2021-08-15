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İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Krtik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 1. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı 15 Ağustos Pazar günü saat 19:15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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