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Adana Demirspor - Rizespor maçı | CANLI

Adana Demirspor - Rizespor | CANLI
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo



ADANA DEMİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor'un sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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