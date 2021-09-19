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SÜPER LİG

Giresunspor - Konyaspor maçı | CANLI

Giresunspor - Konyaspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 Giriş Tarihi: 19.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Çotanak Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Giresunspor zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek ilk puanını almak istiyor. Konyaspor da 3 puanı alıp puanını 13'e çıkarmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan iyice yükseliyor. Bu kapsamda 5. hafta mücadelesinde ise Giresunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE İLK 11'LER:

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Serginho, Doukara, Aziz Behich, Diabate, Traore, Flavio, Perez, Suleymanov.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Serdar, Guilherme, Soner, Sokol, Amir, Endri, Abdülkerim, Michalak, Skubic.

Süper Lig'de gol atamayan tek takım olan yeşil beyazlılar, ilk 4 haftada Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

İttifak Holding Konyaspor ise sezona iyi başlayan ekiplerden...

İlk 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil beyazlılar, 10 puan toplamayı başardı.

İŞTE GİRESUNSPOR KONYASPOR MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Giresunspor ile Konyaspor arasında oynanan 12 lig maçının sadece ikisi berabere biterken (3G-7G), bu iki beraberlik de son iki karşılaşmada çıktı (2011/12 1. Lig).
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da gol atamadan kaybeden Giresunspor, bunu lig tarihinde bir sezonun ilk beş haftalık sürecinde yaşayan (hükmen yenilgiler hariç) ikinci takım olabilir (Malatyaspor; 2001/02).
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Konyaspor (3G 1B), lig tarihinde ilk kez bir sezona beş maçlık yenilmezlik serisiyle başlamak için sahaya çıkıyor.
Süper Lig'de 22 maçtır kazanamayan Giresunspor (5B 17M), son galibiyetini Aralık 1976'da Trabzonspor'u iç sahada mağlup ederek aldı (2-0).
Deplasmanda dört maçtır kaybetmeyen (2G 2B) ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen Konyaspor, önceki üç maçlık süreçten puansız ayrılmış ve kalesinde toplam dokuz gol görmüştü.
2021/22 Süper Lig sezonunda Giresunspor'dan (41) daha az faul yapan tek takım Yeni Malatyaspor (33). .
Bu sezon Giresunspor formasıyla Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan (11) ve şut pası veren (8) oyuncu Zeki Yavru.
Konyaspor forması giyen Sokol Cikalleshi, bu sezon Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına 4 puan kazandırdı (2 gol & 1 asist).
Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atan Abdülkerim Bardakçı, daha önce forma giydiği toplam 53 karşılaşmada kaydettiği gol sayısına (3) ulaşmak için sahaya çıkıyor.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kariyerinde Giresunspor'a rakip olduğu üç lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı (2G 1B).

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