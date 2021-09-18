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SÜPER LİG

Sivasspor - Gaziantep FK maçı CANLI

Sivasspor - Gaziantep FK | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ev sahibi takım topladığı 2 puanla 16. sırada bulunurken, konuk ekip ise 4 puanla 14. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sivasspor - Gaziantep FK maçında ev sahibi ekipte Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı sebebiyle forma giyemiyor.

5. RANDEVU

Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşya gelen Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK 5. kez birbirlerine rakip oldu. Geride maçların ikisinden Sivasspor, 1'inden de Gaziantep FK galibiyetle ayrılırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 12 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar 4 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Sivasspor ve Gaziantep FK son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sezonu
Sivasspor - Gaziantep: 1-1
Gaziantep - Sivasspor: 5-1

2020-2021 Sezonu
Sivasspor - Gaziantep: 2-1
Gaziantep - Sivasspor: 0-1

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